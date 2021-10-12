Сумська область на межі локдауну: яких чекати обмежень

Карантин в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Сумська область ще більше наближається до "червоної зони" карантину. Якщо регіон потрапить туди, то місцевим жителям доведеться відвідувати різні заклади тільки при наявності зеленого COVID-сертифікату.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький на брифінгу.

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Зелений COVID-сертифікат у Сумській області

Як стало відомо, для того, щоб у "червоній зоні" карантину продовжувати працювати і відвідувати різні заклади, потрібен зелений COVID-сертифікат.

У Києві ймовірно будуть пропускати в держустанови по ковід-сертифікатах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Як можна буде їздити у транспорті?

Для пересування на міжміському транспорті підійдуть й інші документи:

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Результат ПЛР-тесту, якому не більше 72 годин

Документ, що підтверджує вакцинацію однією дозою вакцини

Документ з "Єдиного державного порталу електронних послуг", що підтверджує, що людина перехворіла на коронавірус, зокрема, в додатку "Дія"

Результат експрес-тесту на коронавірус, підтверджений медичним закладом

До 8 листопада повинні вакцинуватися такі працівники:

Шкіл

Університетів

Закладів професійної післядипломної освіти

Наукових установ

Дитячих садків

Закладів позашкільної освіти

Установ спеціалізованої освіти

Вакцинація від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?

В Україні за останню добу виявили 11 996 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 3164 особи більше, ніж вчора.

Всього інфекцію підтвердили у 2 562 085 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 352 жителів України (всього – 59 052). Вилікувати вдалося 2 297 899 інфікованих (5 419 – за останню добу).

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