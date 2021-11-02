Сутки на Донбассе: боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, есть погибший

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 1 ноября, на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, два раза из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один боец ВСУ погиб.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

Вблизи Новолуганского восемь раз обстреляли позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Недалеко от Светлодарского и Водяного на Приазовье задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Возле Авдеевки вели огонь из минометов калибра 82 мм.

По состоянию на 7 часов утра 2 ноября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

"По нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в штабе.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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