Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Новини Донбасу

Доба на Донбасі: бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий

Ольга Кравченко
2 листопада, 07:30
Збройні формування РФ продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції ЗСУ

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 1 листопада, на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, двічі у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один боєць ЗСУ загинув.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Реклама

Де стріляли

  • Поблизу Новолуганського вісім разів обстріляли позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
  • Неподалік Світлодарського та Водяного на Приазов'ї задіяли гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
  • Біля Авдіївки вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

Станом на 7 годину ранку 2 листопада зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

"За нашими позиціями у напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", – йдеться у штабі.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали:

Реклама