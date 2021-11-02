Доба на Донбасі: бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні
Минулої доби, 1 листопада, на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, двічі у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один боєць ЗСУ загинув.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Де стріляли
- Поблизу Новолуганського вісім разів обстріляли позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
- Неподалік Світлодарського та Водяного на Приазов'ї задіяли гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
- Біля Авдіївки вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.
Станом на 7 годину ранку 2 листопада зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
"За нашими позиціями у напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", – йдеться у штабі.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до новим провокаціям проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.