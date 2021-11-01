Сутки на Донбассе: оккупанты 14 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошлые сутки, 31 октября, со стороны боевиков зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранен боец ВСУ.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Где стреляли
- Вблизи Луганского и Майорского вели огонь из гранатометов различных систем.
- В районе Новоалександровки обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.
- У Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
- В сторону Золотого-4 задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
- Возле Новолуганского два раза открывали огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.
- Возле Зайцевого применили станковые противотанковые гранатометы.
- Из автоматических станковых гранатометов стреляли в районе Новотошковского.
- Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении штаба.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- По данным разведки, Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.
- На Донбассе боевики безосновательно задерживают на улицах мужчин призывного возраста и отправляют их на военные сборы.