Сутки на Донбассе: оккупанты 2 раза нарушили "тишину"

Оккупанты не соблюдают "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 6 января, со стороны боевиков зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Где стреляли?
- В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Старогнатовки обстреливали позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.
По состоянию на 7 часов утра, 7 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Оккупанты усиливают позиции
За период новогодних праздников русские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.
Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.
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