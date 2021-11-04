Сутки на Донбассе: оккупанты 6 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

На Донбассе снова не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 3 ноября, со стороны боевиков зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранен боец ВСУ.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Реклама

Где стреляли

Вблизи Лобачево открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Южного обстреляли дважды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.

Недалеко от Новоалександровки обстреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-3 вели огонь из минометов калибра 82 мм.

В районе Новозвановки открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Воину оказана медицинская помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении штаба.

По состоянию на 7 часов утра, 4 ноября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы писали:

Реклама