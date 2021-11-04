Доба на Донбасі: окупанти 6 разів обстріляли позиції ЗСУ, є поранений

На Донбасі знову не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні
Минулої доби, 3 листопада, з боку бойовиків зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено бійця ЗСУ.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Де стріляли
- Поблизу Лобачова відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Південного обстріляли двічі, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.
- Неподалік Новоолександрівки обстріляли з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
- Біля Золотого-3 вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.
- У районі Новозванівки відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні штабу.
Станом на 7 годину ранку, 4 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до нових провокацій проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.