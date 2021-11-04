Доба на Донбасі: окупанти 6 разів обстріляли позиції ЗСУ, є поранений

На Донбасі знову не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 3 листопада, з боку бойовиків зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено бійця ЗСУ.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли

Поблизу Лобачова відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Південного обстріляли двічі, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Неподалік Новоолександрівки обстріляли з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-3 вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

У районі Новозванівки відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні штабу.

Станом на 7 годину ранку, 4 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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