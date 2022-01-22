Сутки на Донбассе: оккупанты не нарушили режим "тишины"

На Донбассе оккупанты не нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 21 января, и по состоянию на 07:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом пишет пресс-служба ООС в Facebook.

Реклама

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Оккупанты на Донбассе разместили технику с нарушением линий отвода

Оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила военную технику, которую разместили с нарушением линий отвода вооружения.

Оккупанты разместили 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также 7 танков на полигоне возле Новоселовки.

Реклама

В ОРДЛО за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала:

3 зенитных ракетных комплекса;

50 танков;

15 самоходных артиллерийских установок;

10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Терново (57 км к востоку от Донецка), Бугаевка, Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и Миусинск (62 км юго-западнее Луганска);

6 буксируемых артиллерийских установок на территории одного объекта неподалеку от н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).

Ранее мы писали: