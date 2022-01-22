Доба на Донбасі: окупанти не порушили режим "тиші"

На Донбасі окупанти не порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 21 січня, та станом на 07:00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це пише пресслужба ООС у Facebook.

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Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо стримування збройної агресії Російської Федерації.

Окупанти на Донбасі розмістили техніку з порушенням ліній відведення

Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донбасі. Організація з безпеки та співробітництва у Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.

Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.

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В ОРДЛО за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння Місія зафіксувала:

3 зенітних ракетних комплекси;

50 танків;

15 самохідних артилерійських установок;

10 буксированих артилерійських установок, розміщених на полігонах поблизу н. п. Терново (57 км на схід від Донецька), Бугаївка, Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) та Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська);

6 артилерійських буксированих установок на території одного об'єкта неподалік від н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська).

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