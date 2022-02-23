Сутки на Донбассе: оккупанты почти 100 раз нарушили "тишину", есть погибший и раненые

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела один украинский военный погиб.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Восемь раз Счастье – из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
- Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Муратово – из БМ-21 "Град".
- Кряковку- из БМ-21 "Град".
- Гнутовое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Майское – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Красногоровку – из противотанковых пушек МТ-12.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
- Дважды Марьинку – из артиллерии калибра 122 мм.
- Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Богдановку – из минометов калибра 120 мм.
- Три раза Желтое – из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Трехизбенка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Десять раз Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Девять раз Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.
- Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
- Четыре раза Гранитное – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
- Южное – из минометов калибра 82 мм.
- Пески – из минометов калибра 120 мм.
- Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
- Три раза Чермалик – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
- Станицу Луганскую – из крупнокалиберных пулеметов.
- Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
- Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Майорск – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Шесть раз Крымское – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
- Шумы – из минометов калибра 120 мм.
- Сизое – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.
- Три раза Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.
- Дважды Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Опытное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Ореховое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Дважды Попасную – из минометов калибра 120 мм.
- Каменку – из минометов калибра 120 мм.
"В результате обстрела один украинских военнослужащих получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевую травму", – говорится в сообщении.
Нарушение "тишины" 23 февраля
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Три раза Новотошковское – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Золотое – из артиллерии калибра 122 мм.
- Попасную – из артиллерии калибра 122 мм.
- Южное – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.
- Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.