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Сутки на Донбассе: оккупанты почти 100 раз нарушили "тишину", есть погибший и раненые

Юлия Гаврилюк
23 февраля, 07:23
По состоянию на 07:00 текущих суток со стороны российских наемников на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела один украинский военный погиб.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Восемь раз Счастье – из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
  • Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Муратово – из БМ-21 "Град".
  • Кряковку- из БМ-21 "Град".
  • Гнутовое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Майское – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Красногоровку – из противотанковых пушек МТ-12.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Дважды Марьинку – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Богдановку – из минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Желтое – из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Трехизбенка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Десять раз Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Девять раз Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.
  • Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
  • Четыре раза Гранитное – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
  • Южное – из минометов калибра 82 мм.
  • Пески – из минометов калибра 120 мм.
  • Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Чермалик – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
  • Станицу Луганскую – из крупнокалиберных пулеметов.
  • Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
  • Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Майорск – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Шесть раз Крымское – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
  • Шумы – из минометов калибра 120 мм.
  • Сизое – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.
  • Три раза Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.
  • Дважды Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Опытное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Ореховое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Попасную – из минометов калибра 120 мм.
  • Каменку – из минометов калибра 120 мм.

"В результате обстрела один украинских военнослужащих получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевую травму", – говорится в сообщении.

Нарушение "тишины" 23 февраля

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

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Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

  • Три раза Новотошковское – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Золотое – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Попасную – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Южное – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.
  • Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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