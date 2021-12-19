Сутки на Донбассе: оккупанты ранили украинского военного

Украинские защитники открывали ответный огонь / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 18 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Где стреляли?
- В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.
- В направлении Пивденного русские наемники вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.
- В сторону Водяного враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.
- Вблизи Троицкого вражеские войска обстреливали наши позиции дважды, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
- Возле Новозвановки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем.
Миссия ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 279 нарушений "тишины"
- В Донецкой области СММ зафиксировала 101 нарушение режима прекращения огня, в том числе 67 взрывов неопределенного происхождения.
- В Луганской области СММ зафиксировала 169 нарушений режима прекращения огня, в том числе 143 взрыва (15 взрывов от исходного огня и 128 взрывов неопределенного происхождения).
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