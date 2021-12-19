Сутки на Донбассе: оккупанты ранили украинского военного

Украинские защитники открывали ответный огонь / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 18 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

В направлении Пивденного русские наемники вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

В сторону Водяного враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Троицкого вражеские войска обстреливали наши позиции дважды, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Возле Новозвановки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем.

Миссия ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 279 нарушений "тишины"

В Донецкой области СММ зафиксировала 101 нарушение режима прекращения огня, в том числе 67 взрывов неопределенного происхождения.

В Луганской области СММ зафиксировала 169 нарушений режима прекращения огня, в том числе 143 взрыва (15 взрывов от исходного огня и 128 взрывов неопределенного происхождения).

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