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Доба на Донбасі: окупанти поранили українського військового

Юлія Гаврилюк
19 грудня, 07:24
Станом на 07:00 19 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 18 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

  • В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
  • В напрямку Південного російські найманці вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
  • У бік Водяного ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.
  • Поблизу Троїцького ворожі війська обстрілювали наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.
  • Біля Новозванівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Місія ОБСЄ зафіксувала минулої доби 279 порушень "тиші"

  • У Донецькій області СММ зафіксувала 101 порушення режиму припинення вогню, зокрема 67 вибухів невизначеного походження.
  • У Луганській області СММ зафіксувала 169 порушень режиму припинення вогню, зокрема 143 вибухи (15 вибухів від вихідного вогню та 128 вибухів невизначеного походження).

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