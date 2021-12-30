Сутки на Донбассе: оккупанты ранили украинского военного

Оккупанты опять нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Ранен украинский военный.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Где стреляли
- Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
- В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
- В окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении.
По состоянию на 7 часов утра 30 декабря со стороны боевиков нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Российская оккупация Донбасса
- В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать свое участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
- В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
- Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил ситуацию.
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