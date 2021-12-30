Сутки на Донбассе: оккупанты ранили украинского военного

Оккупанты опять нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Ранен украинский военный.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 30 декабря со стороны боевиков нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Российская оккупация Донбасса

В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать свое участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.

В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.

в невыполнении соглашений по Донбассу. Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил ситуацию.

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