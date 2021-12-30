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Сутки на Донбассе: оккупанты ранили украинского военного

Ольга Кравченко
30 декабря, 07:27
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Оккупанты опять нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Ранен украинский военный.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

  • Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
  • В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
  • В окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 30 декабря со стороны боевиков нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Российская оккупация Донбасса

  • В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать свое участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
  • В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
  • Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил ситуацию.

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