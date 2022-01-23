Сутки на Донбассе: оккупанты ранили украинского военного

Российские наемники 4 раза обстреляли украинские позиции / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Где стреляли?

Недалеко от Травневого и непосредственно по населенному пункту Травневое враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного Донецкой области российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме этого, противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-25.

Нарушения "тишины" сегодня

По состоянию на 07:00 23 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Где стреляли?

В направлении Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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