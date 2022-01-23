Доба на Донбасі: окупанти поранили українського військового

Російські найманці 4 рази обстріляли українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 22 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 обстріли, 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

Неподалік Травневого і безпосередньо по населеному пункту Травневий ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного Донецької області російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Окрім цього, противник пустив у дію безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25.

Порушення "тиші" сьогодні

Станом на 07:00 23 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли?

У напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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