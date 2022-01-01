Сутки на Донбассе: оккупанты убили украинского военного

Оккупанты трижды обстреляли украинские позиции / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

В Донецкой области, неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки русские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрелы в новогоднюю ночь

По состоянию на 07:00, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Где стреляли?

В направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новолуганского русские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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