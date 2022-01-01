Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Донбасса

Сутки на Донбассе: оккупанты убили украинского военного

Юлия Гаврилюк
1 января, 07:14
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение

Оккупанты трижды обстреляли украинские позиции / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Реклама

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

  • В Донецкой области, неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
  • Вблизи Авдеевки русские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
  • В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрелы в новогоднюю ночь

По состоянию на 07:00, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Где стреляли?

  • В направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Новолуганского русские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
  • В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.
  • Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Ранее мы писали: