Доба на Донбасі: окупанти вбили українського військового

Окупанти тричі обстріляли українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

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"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

На Донеччині, неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Обстріли у новорічну ніч

Станом на 07:00, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Де стріляли?

В напрямку Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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