Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Новини Донбасу

Доба на Донбасі: окупанти вбили українського військового

Юлія Гаврилюк
1 січня, 07:14
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння

Окупанти тричі обстріляли українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Реклама

"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

  • На Донеччині, неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
  • Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
  • У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Обстріли у новорічну ніч

Станом на 07:00, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Де стріляли?

  • В напрямку Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.
  • У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.
  • Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Раніше ми писали: