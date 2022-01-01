Доба на Донбасі: окупанти вбили українського військового

Окупанти тричі обстріляли українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні
Упродовж минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-служба ООС.
"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", – йдеться у повідомленні.
Де стріляли?
- На Донеччині, неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
- Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
- У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Обстріли у новорічну ніч
Станом на 07:00, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Де стріляли?
- В напрямку Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.
- У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.
- Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Раніше ми писали:
- Навчав дітей воювати: на Донбасі судитимуть голову військово-патріотичних клубів "ДНР".
- На Донбасі знайшли мертвим військового – підозрюють самогубство.