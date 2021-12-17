Сутки на Донбассе: оккупанты убили украинского военного и ранили еще одного

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 16 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Еще один военнослужащий ранен.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Золотого-4 и Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

На Донбассе военный взорвался на запрещенной мине

Украинский защитник получил многочисленные ранения, подорвавшись на пластиковой мине. В результате подрыва на взрывном устройстве противника 49-летний лейтенант получил минно-взрывную травму. Медслужба воинской части его срочно эвакуировала в военный госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние раненого медики оценивают как средней тяжести.

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Чем опасна пластиковая мина

Противник на линии огневого столкновения применил дистанционное минирование пластиковыми минами, запрещенными международными конвенциями.

Они вызывают значительные страдания пострадавшему как при подрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого.

По данному случаю будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, будут предоставлены международным наблюдательным организациям.

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