Сутки на передовой. На Донбассе обошлось без обстрелов

Оккупанты не нарушали режим "тишины" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 3 февраля, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Реклама

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Читайте также: