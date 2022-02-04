Сутки на передовой. На Донбассе обошлось без обстрелов

Оккупанты не нарушали режим "тишины" / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошлые сутки, 3 февраля, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
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