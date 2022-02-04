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Сутки на передовой. На Донбассе обошлось без обстрелов

Юлия Гаврилюк
4 февраля, 07:17
Украинские военные контролируют ситуацию в ООС и выполняют задачи по сдерживанию вооруженной агрессии России

Оккупанты не нарушали режим "тишины" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 3 февраля, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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