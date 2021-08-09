Версія українською
$ 26,83
31,68

Священник не по-русски молился: в Крыму оккупанты ворвались в храм

9 августа, 11:55

Сергей Мартынец

Денисова призвала международное сообщество усилить дипломатическое и санкционный давление на агрессора

Российские силовики начали терроризировать церкви. Коллаж "Сегодня"

После того как Православная церковь Украины получила Томос, она продолжает сталкиваться с притеснениями в оккупированном Крыму. На этот раз российские силовики сорвали богослужение из-за того, что священник проводил службу "не по российским законам".

Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, сотрудники "центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм Крымской епархии ПЦУ в селе Балки Белогорского района и заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение.

"Они сообщили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством, и начали составлять протокол", – написала Денисова.

Реклама

Омбудсмен отметила, что преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением 18-й статьи Всеобщей декларации прав человека и 9-й статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Кроме того, Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-агрессора на оккупированной территории.

Денисова призвала международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на агрессора и осудить действия, нарушающие права общины ПЦУ в Крыму.

В оккупации нелегко даже слугам Бога

Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2019-го в Крыму начали выживать ПЦУ, чтобы отдать ее земли ФСБ. Чекисты облюбовали участок бывшей УПЦ КП в Симферополе.

Также оккупанты задержали в Крыму архиепископа Православной церкви Украины.

Новости на эту же тему:
Крым церковь храм богослужение оккупанты Людмила Денисова

Источник: Сегодня

Реклама