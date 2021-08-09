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Священик не по-російськи молився: у Криму окупанти увірвалися в храм

9 серпня, 11:55

Сергій Мартинець

Денісова закликала міжнародне співтовариство посилити дипломатичний і санкцій тиск на агресора

Російські силовики почали тероризувати церкви. Колаж "Сьогодні"

Після того як Православна церква України отримала Томос, вона продовжує стикатися з утисками в окупованому Криму. Цього разу російські силовики зірвали богослужіння через те, що священик проводив службу "не за російськими законами".

Про це повідомила у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, співробітники "центру з боротьбі з екстремізмом" увірвалися в храм Кримської єпархії ПЦУ у селі Балки Білогірського району і змусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння.

"Вони повідомили, що священник нібито звершував молитву не відповідно до російського законодавства, та почали складати протокол", – написала Денісова.

Омбудсмен зазначила, що переслідування членів релігійних організацій в Криму є грубим порушенням 18-ї статті Загальної декларації прав людини і 9-ї статті Конвенції про захист прав людини і основних свобод, згідно з якими кожен має право на свободу думки, совісті і релігії. Крім того, Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-агресора на окупованій території.

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Денісова закликала міжнародне співтовариство посилити дипломатичний і санкційний тиск на агресора і засудити дії, що порушують права громади ПЦУ у Криму.

В окупації нелегко навіть слугам Бога

Як повідомляли новини "Сьогодні", в березні 2019-го у Криму почали виживати ПЦУ, щоб віддати її землі ФСБ. Чекісти облюбували ділянку колишньої УПЦ КП у Сімферополі.

Також окупанти затримали у Криму архієпископа Православної церкви України.

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Крим церква храм богослужіння окупанти Людмила Денісова

Джерело: Сьогодні

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