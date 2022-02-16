"Так и началось вторжение": в супермаркете Харькова попугай устроил погром (видео)

Птица разбросала товар с полок на пол / Фото: Коллаж: Сегодня

В одном из харьковских супермаркетов появился попугай. Птица разнервничалась и начала крушить все, что было в ее поле зрения.

Об этом сообщил Telegram-канал "Новини.LIVE Kharkiv".

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На видео показано, как попугай ара разместился на прилавке в прикассовой зоне и сбрасывает товар с полок на пол.

Попытки забрать незваного гостя с полки тот встречал агрессивно.

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Птичьи проделки развеселили посетителей.

Что пишут в комментариях?

Пользователи Сети решили, что попугай сбежал из контактного зоопарка, расположенного на втором этаже торгового центра.

"Так и началось полномасштабное вторжение", – шутят под видео.

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В киевском магазине нашли хомяков в бутылке

В Киеве в магазине METRO на полке с кормом для животных обнаружили бутылку с хомяками. Ролик с таким сюжетом опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Белого и серого хомячков поместили в большую зеленую бутылку и оставили в METRO на Троещине на полке с кормом.

Но при этом киевляне не растерялись и уже пристроили животных в добрые руки.

"Надеемся, больше этих хомяков не оставят на произвол судьбы", – сказано в посте.

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