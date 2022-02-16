"Так і почалося вторгнення": у супермаркеті Харкова папуга влаштував погром (відео)

Птах розкидав товар із полиць на підлогу / Фото: Колаж: Сьогодні

В одному з харківських супермаркетів з'явився папуга. Птах рознервувався і почав трощити все, що потрапило йому на очі.

Про це повідомив Telegram-канал "Новини.LIVE Kharkiv".

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На відео показано, як папуга ара розмістився на прилавку в касовій зоні й скидає товар з полиць на підлогу.

Спроби забрати непроханого гостя з полиці той зустрів агресивно.

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Пташині витівки розвеселили відвідувачів.

Що пишуть у коментарях?

Користувачі Мережі вирішили, що папуга втік із контактного зоопарку, розміщеного на другому поверсі торговельного центру.

"Так і почалося повномасштабне вторгнення", – жартують під відео.

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У київському магазині знайшли хом'яків у пляшці

У Києві в магазині METRO на полиці з кормом для тварин виявили пляшку з хом'яками. Ролик з таким сюжетом опублікували в Telegram-каналі "Київ без цензури".

Білого та сірого хом'ячків помістили у велику зелену пляшку і залишили у METRO на Троєщині на полиці з кормом.

Але кияни не розгубилися і вже передали тварин у добрі руки.

"Сподіваємося, більше цих хом'яків не кинуть напризволяще", – сказано в дописі.

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