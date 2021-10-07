Таки подняли. В Одессе подорожала стоимость проезда в электротранспорте

На повышение стоимости проезда повлияли несколько причин/Коллаж: Сегодня

В Одессе, где пассажирам трамвая пришлось носить полицейскую машину, подорожает стоимость проезда в электротранспорте.

Об этом сообщили в горсовете Одессы.

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Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета заявил о намерении повышения тарифов на услуги по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом и фуникулером.

Тарифы на проезд

С 1 ноября тарифы на услуги по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом (трамвай, троллейбус), которые предоставляются коммунальным предприятием "Одесгорэлектротранс", составят:

в случае наличного расчета за проезд цена составит 8 грн за разовую перевозку одного пассажира;

в случае безналичного расчета за проезд в подвижном составе с помощью мобильных приложений или с использованием банковских карт — 7 грн.

Стоимость услуг по перевозке пассажиров фуникулером составит 10 грн.

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Постоянные проездные билеты

Стоимость постоянных проездных билетов тоже возрастет. Действующие на сегодня тарифы на проезд в городском пассажирском электротранспорте Одессы установлены еще в 2018 году, а стоимость постоянных проездных билетов для проезда в трамвае (троллейбусе) — на уровне тарифов 2016 года.

Почему повысили тарифы?

В горсовете отметили, что повышение тарифов обусловлено увеличением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, повышением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги.

Повышение цены на проезд в маршрутках Одессы

Проезд в маршрутках Одессы подорожал с 7 до 10 гривен. Такую сумму рассчитали еще осенью прошлого года. Сейчас из-за уменьшения пассажиропотока оптимальная сумма проезда вообще 15 гривен — считают эксперты.

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Последний раз в городе повышали тариф на проезд три с половиной года назад.

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