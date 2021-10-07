Таки підняли. В Одесі подорожчала вартість проїзду в електротранспорті

На підвищення вартості проїзду вплинули декілька причин/Колаж: Сьогодні
В Одесі, де пасажирам трамвая довелося носити поліцейську машину, подорожчає вартість проїзду в електротранспорті.
Про це повідомили в міськраді Одеси.
Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради заявив про намір підвищення тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом та фунікулером.
Тарифи на проїзд
З 1 листопада тарифи на послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом (трамвай, тролейбус), які надаються комунальним підприємством "Одесміськелектротранс", складуть:
- у разі готівкового розрахунку за проїзд ціна складе 8 грн за разове перевезення одного пасажира;
- у разі безготівкового розрахунку за проїзд в рухомому складі за допомогою мобільних додатків або з використанням банківських карт — 7 грн.
Вартість послуг з перевезення пасажирів фунікулером складе 10 грн.
Постійні проїзні квитки
Вартість постійних проїзних квитків теж зросте. Чинні тарифи на проїзд у міському пасажирському електротранспорті Одеси встановлені ще в 2018 році, а вартість постійних проїзних квитків для проїзду в трамваї (тролейбусі) — на рівні тарифів 2016 року.
Чому підвищили тарифи?
У міськраді зазначили, що підвищення тарифів зумовлене збільшенням тарифних ставок, цін на запчастини, основні і допоміжні матеріали, підвищенням витрат на оплату праці, тарифів на електричну енергію та комунальні послуги.
Підвищення ціни на проїзд в маршрутках Одеси
Проїзд в маршрутках Одеси подорожчав з 7 до 10 гривень. Таку суму розрахували ще восени минулого року. Зараз через зменшення пасажиропотоку оптимальна сума проїзду взагалі 15 гривень – вважають експерти.
Останній раз в місті підвищували тариф на проїзд три з половиною роки тому.
Читайте також
- Подорожчав проїзд в маршрутках з Борисполя до "Лівобережної". Зараз ціна квитка становить 44 гривні.
- Ми розповідали, як оплатити поїздку в київському метрополітені. Для оплати проїзду в метро скористатися можна не тільки транспортною картою або одноразовим квитком.