Танцевали на крыше авто. Под Одессой подростки устроили пьяный дебош в школе – видео

Пьяные юноши перед началом линейки танцевали на крыше авто. Коллаж "Сегодня"

В Одесской области ученики Подольского профессионально-технического лицея пришли на торжественную линейку 1 сентября в состоянии алкогольного опьянения. Они приехали на авто, после чего начали танцевать на крыше под громкую музыку.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным правоохранителей, двое братьев 16 и 17 лет заехали во двор учебного заведения на автомобиле ВАЗ, за рулем которого находился пьяный 18-летний молодой человек. После этого они начали танцевать на крыше авто.

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В результате на обоих подростков и на еще одного ученика данного лицея, который также пришел на линейку пьяным, копы составили админпротоколы:

на учеников лицея – за появление в общественном месте в пьяном виде;

на 17-летнего юношу – еще и за хулиганство;

на водителя ВАЗ – за вождение авто в состоянии опьянения.

Пьяные развлечения могли закончиться трагедией

По данным правоохранителей, пьяное вождение – распространенная причина ДТП в Украине.

Статистика такова:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%;

Напомним, ранее в Киеве пьяный мужчина посадил за руль восьмилетнего ребенка.

Также ранее во Львове 24-летнего водителя лишили прав на 80 лет и оштрафовали на 400 тысяч гривен.