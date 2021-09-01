Танцевали на крыше авто. Под Одессой подростки устроили пьяный дебош в школе – видео

Пьяные юноши перед началом линейки танцевали на крыше авто. Коллаж "Сегодня"
В Одесской области ученики Подольского профессионально-технического лицея пришли на торжественную линейку 1 сентября в состоянии алкогольного опьянения. Они приехали на авто, после чего начали танцевать на крыше под громкую музыку.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
По данным правоохранителей, двое братьев 16 и 17 лет заехали во двор учебного заведения на автомобиле ВАЗ, за рулем которого находился пьяный 18-летний молодой человек. После этого они начали танцевать на крыше авто.
В результате на обоих подростков и на еще одного ученика данного лицея, который также пришел на линейку пьяным, копы составили админпротоколы:
- на учеников лицея – за появление в общественном месте в пьяном виде;
- на 17-летнего юношу – еще и за хулиганство;
- на водителя ВАЗ – за вождение авто в состоянии опьянения.
Пьяные развлечения могли закончиться трагедией
По данным правоохранителей, пьяное вождение – распространенная причина ДТП в Украине.
Статистика такова:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%;
Напомним, ранее в Киеве пьяный мужчина посадил за руль восьмилетнего ребенка.
Также ранее во Львове 24-летнего водителя лишили прав на 80 лет и оштрафовали на 400 тысяч гривен.