Танцювали на даху авто. Під Одесою підлітки влаштували п'яний дебош у школі – відео

П'яні хлопці перед початком лінійки танцювали на даху авто. Колаж "Сьогодні"

В Одеській області учні Подільського професійно-технічного ліцею прийшли на урочисту лінійку 1 вересня в стані алкогольного сп'яніння. Вони приїхали на авто, після чого почали танцювати на даху під гучну музику.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, двоє братів 16 і 17 років заїхали у двір навчального закладу на автомобілі ВАЗ, за кермом якого перебував п'яний 18-річний молодик. Після цього вони почали танцювати на даху авто.

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У результаті на обох підлітків і на ще одного учня цього ліцею, який також прийшов на лінійку п'яним, копи склали адмінпротоколи:

на учнів ліцею – за появу в громадському місці в п'яному вигляді;

на 17-річного юнака – ще і за хуліганство;

на водія ВАЗ – за водіння авто в стані сп'яніння.

П'яні розваги могли закінчитися трагедією

За даними правоохоронців, п'яне водіння – поширена причина ДТП в Україні.

Статистика така:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%;

Нагадаємо, раніше в Києві п'яний чоловік посадив за кермо восьмирічну дитину.

Також раніше у Львові 24-річного водія позбавили прав на 80 років і оштрафували на 400 тисяч гривень.