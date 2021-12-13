Тайком взял ключи отчима. Новые подробности ДТП с 16-летним водителем в Луцке

Появились новые детали ДТП в Луцке / Фото: Коллаж: Сегодня
16-летний Дмитрий, который в Луцке сбил людей на пешеходном переходе, сам взял ключи от авто отчима.
Об этом "Сегодня" рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Волынской области Ольга Бузулук.
"Ключи от автомобиля он взял без разрешения матери. Автомобиль принадлежит отчиму, который сейчас находится за границей. Он не сообщил матери, что будет ездить по городу", – рассказала Бузулук.
Дмитрий был задержан и помещен в изолятор. Сегодня ему должны объявить подозрение.
Что известно о водителе?
Водитель авто и его пассажиры учатся в одной группе на 1-м курсе высшего профессионального училища Луцка. Преподаватели говорят, что никаких нарушений дисциплины со стороны ребят не замечали.
В каком состоянии пострадавшие
Младшему из пострадавших всего 5 лет. Мальчик находится в отделении нейрохирургии, состояние его не критическое. Скорее всего, до конца дня его выпишут домой. Больше всего пострадала его 39-летняя мать – она в коме.
"Диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Переломы рук и ног. На данный момент в тяжелом состоянии находится", – сказал заведующий экстренным центром Волынской областной больницы Николай Пемпко.
Мать юноши через преподавателей сообщила – помогает травмированным средствами на лечение. За наезд на пешеходов Дмитрию грозит до 8 лет тюрьмы.
Что известно об аварии?
- ДТП произошло 12 декабря около 14:00. 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, скрываясь от патрульных, совершил наезд на 4 пешеходов. Люди как раз шли по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
- По словам очевидцев, удар был такой силы, что несколько человек подлетели в воздух.
- За рулем подросток снимал видео погони полицейских, которое еще и успел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел сигнал светофора и въехал в людей на переходе.
- Двух пострадавших доставили в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии – в областную клиническую больницу. В аварии также травмирован ребенок.