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Потай узяв ключі вітчима. Нові подробиці ДТП із 16-річним водієм у Луцьку

Тетяна Очеретяна, Володимир Миколайчук
13 грудня, 17:09
Поліцейські розслідують моторошну ДТП із водієм-підлітком у Луцьку. Стало відомо, де хлопець узяв ключі від машини

З'явилися нові деталі ДТП у Луцьку / Фото: Колаж: Сьогодні

16-річний Дмитро, який у Луцьку збив людей на пішохідному переході, сам узяв ключі від авто вітчима.

Про це розповіла "Сьогодні" прессекретар ГУ Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук.

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"Ключі від автомобіля він узяв без дозволу матері. Автомобіль належить вітчиму, який нині перебуває за кордоном. Він не повідомив матері, що їздитиме містом", – розповіла Бузулук.

Дмитра затримали та помістили в ізолятор. Сьогодні йому мають оголосити підозру.

Що відомо про водія?

Водій авто та його пасажири навчаються в одній групі на 1-му курсі вищого професійного училища Луцька. Викладачі кажуть, що жодних порушень дисципліни з боку хлопців не помічали.

У якому стані постраждалі

Молодшому з постраждалих лише 5 років. Хлопчик лежить у відділенні нейрохірургії, стан його не критичний. Найімовірніше, до кінця дня його випишуть додому. Найбільше постраждала його 39-річна мати – вона у комі.

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"Діагностовано тяжку черепно-мозкову травму. Переломи рук та ніг. На цей момент у важкому стані перебуває", – сказав завідувач екстреного центру Волинської обласної лікарні Микола Пемпко.

Мати юнака через викладачів повідомила – допомагає травмованим коштами на лікування. За наїзд на пішоходів Дмитру загрожує до 8 років ув'язнення.

Що відомо про аварію?

  • ДТП сталася 12 грудня близько 14:00. 16-річний водій автомобіля Renault Megane, тікаючи від патрульних, скоїв наїзд на 4 пішоходів. Люди саме йшли пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора.
  • За словами очевидців, удар був такої сили, що кілька людей підлетіли у повітря.
  • За кермом підліток знімав відео погоні поліцейських, яке згодом ще й встиг викласти у соцмережі. Через це він не побачив сигнал світлофора та в'їхав у людей на переході.
  • Двох постраждалих доправили до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у важкому стані – до обласної клінічної лікарні. В аварії також травмовано дитину.