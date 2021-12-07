Технологии по-украински: в Черниговские области странным образом борются с гололедом (видео)

Для работы мужчине не выдали даже перчаток/Коллаж: "Сегодня"

В Черниговской области необычно борются с гололедом не дороге. Прямо во время езды из автомобиля мужчина посыпал асфальт песком.

Соответствующее видео появилось в Facebook.

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Детали

На видео видно, как мужчина сидит в грузовом транспортном средстве и прямо во время езды посыпает песком дорогу между селами Старые Боровичи и Новые Боровичи. Ни перчаток, ни элементарного средства защиты, чтобы не выпасть из автомобиля, у него не было.

Что пишут люди?

В комментариях к публикации люди удивлены такой "технологией" борьбы с гололедом, тем более в 21 веке.

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"Хотя бы перчатки выдали".

"Оскар в студию!".

"На совок или лопату денег не хватило. Весь тендер ушел на песок".

"Нанотехнологии".

Как получить компенсацию за травму из-за гололеда?

Люди, которые травмировались из-за гололеда или неубранного снега, могут получить компенсацию от тех, кто за этот участок ответственен и не очистил его.

Добиться компенсации за травмы на льду – миссия сложная, впрочем, вполне осуществима. Уборка территории возле домов – это забота ЖЭКа или ОСМД. Чтобы не гадать, у кого именно на балансе участок, где упали, можно подать запрос в местный совет. Чтобы добиться компенсации за лечение, нужно собрать улики и доказать, что несчастный случай произошел именно из-за неубранного снега или скользкого льда.

Прежде всего – вызовите "скорую". Медики зафиксируют травму и место, где это произошло. Также нужны свидетели, которые все видели, нужно взять у них номера телефонов. Нужно собрать всю медицинскую документацию, все чеки, которые подтвердят, что вы лечились, что определенная сумма средств была потрачена на лечение. И после этого можно будет обращаться в суд.

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Если из-за непогоды пострадали не вы лично, а имущество, к примеру, вашу машину зацепил снегоуборочный трактор, надо действовать по тому же алгоритму, что и при ДТП. Необходим вызов в полицию, обращения в страховую компанию. Если же водитель снегоуборочной техники с места ДТП уехал, то его ждет соответствующий протокол.

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