Технології по-українськи: у Чернігівські області в дивний спосіб борються з ожеледицею (відео)

Для роботи чоловіку не видали навіть рукавичок/Колаж: "Сьогодні"

У Чернігівській області незвично борються з ожеледицею не дорозі. Прямо під час їзди з автомобіля чоловік посипав асфальт піском.

Відповідне відео з'явилося опублікували у Facebook.

Реклама

Деталі

На відео видно, як чоловік сидить у вантажному транспортному засобі та прямо під час їзди посипає піском дорогу між селами Старі Боровичі та Нові Боровичі. Ані рукавичок, ані елементарного засобу захисту, щоб не випасти з автомобіля, у нього не було.

Що пишуть люди?

У коментарях до публікації люди здивовані такою "технологію" боротьби з ожеледицею, тим паче у 21 столітті.

Реклама

"Хоча б рукавички видали".

"Оскар в студію!".

"На совок або лопату грошей не вистачило. Весь тендер пішов на пісок".

"Нанотехнології".

Як отримати компенсацію за травму через ожеледицю?

Люди, які травмувалися через ожеледицю або неприбраний сніг, можуть отримати компенсацію від тих, хто за цю ділянку відповідальний і не очистив її.

Домогтися компенсації за травми на льоду – місія складна, втім, цілком здійсненна. Прибирання території біля будинків – це турбота ЖЕКу або ОСББ. Щоб не гадати, у кого саме на балансі ділянку, де впали, можна подати запит до місцевої ради. Щоб домогтися компенсації за лікування, потрібно зібрати докази та довести, що нещасний випадок стався саме через неприбраний сніг або слизький лід.

Перш за все – викличте "швидку". Медики зафіксують травму і місце, де це сталося. Також потрібні свідки, які все бачили, потрібно взяти у них номери телефонів. Потрібно зібрати всю медичну документацію, всі чеки, які підтвердять, що ви лікувалися, що певна сума коштів була витрачена на лікування. І після цього можна буде звертатися в суд.

Реклама

Якщо через негоду постраждали не ви особисто, а майно, наприклад, вашу машину зачепив снігоприбиральний трактор, треба діяти за тим же алгоритмом, що і при ДТП. Необхідний виклик у поліцію, звернення в страхову компанію. Якщо ж водій снігоприбиральної техніки з місця ДТП поїхав, то на нього чекає відповідний протокол.

Читайте також