Тело положили в мешок и бросили в яму без гроба: под Черниговом одинокого мужчину "странно" похоронили

Под Черниговом мужчину похоронили при странных обстоятельствах. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Домашлин Черниговской области одинокого мужчину похоронили без гроба – его просто бросили в яму и закопали. Местные жители пожаловались на старосту села, которая занималась погребением умершего.

Об этом сообщает издание "Сусіди.City".

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Подробности ЧП

Как стало известно, местные жители обвиняют старосту села в том, что она присвоила себе две пенсии покойника и неизвестно куда потратила.

Кроме того, по словам людей, женщина перевезла во двор бывшего сельсовета дрова, которые были в сарае покойника, велосипеды, а также забрала ключ от дома.

Что говорит сама староста села?

По словам старосты села Аллы Ивановны, умерший был нелюдим, с соседями не дружил и не общался. Сама она была в его доме шесть лет назад, когда работники социальной защиты приезжали разбираться с очередной жалобой, которую он написал.

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Она отметила, что о смерти мужчины узнали работники выездного почтового отделения, которые привозили ему корреспонденцию и пенсию, но он не вышел к ним ни 19, ни 21 октября.

Соседи не согласились выносить тело умершего

Алла Ивановна сообщила, что остатки тела умершего, от которого шла вонь, соседи отказывались помочь выносить. Кроме того, люди начали предполагать, что у покойника мог быть коронавирус, и поэтому его тело якобы заразное.

Как похоронили мужчину?

Как стало известно, местный фермер дал экскаватор с ковшом, чтобы выкопать могилу. Еще двух мужчин попросили вынести тело и положить в транспорт. В результате остатки тела покойного положили в большой полиэтиленовый мешок и замотали в покрывало.

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После этого тело увезли на кладбище, зарыли в яму и поставили временный крест.

По словам старосты села, в тот момент она не думала о гробе, так как все остерегались коронавируса, и думали только о том, как быстрее похоронить.

У покойного оказались родственники

Позже выяснилось, что у покойного есть двоюродный брат, который проживает в Чернигове, а в селе имеет родительский дом. Однако об этом знакомые и соседи умершего не знали.

В результате брат со своей супругой приходили к старосте села и обвиняли ее, что она похоронила их родственника не по-человечески.

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