Тіло поклали в мішок і кинули в яму без труни: під Черніговом самотнього чоловіка "дивно" поховали

Під Черніговом чоловіка поховали за дивних обставин. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Домашлин Чернігівської області самотнього чоловіка поховали без труни – його просто кинули до ями та закопали. Місцеві жителі поскаржилися на старосту села, яка займалася похованням померлого.

Про це повідомляє видання "Сусіди.City".

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Подробиці НП

Як стало відомо, місцеві жителі звинувачують старосту села у тому, що вона привласнила собі дві пенсії покійника та невідомо куди витратила.

Крім того, за словами людей, жінка перевезла у двір колишньої сільради дрова, які були у сараї покійника, велосипеди, а також забрала ключ від будинку.

Що каже сама староста села?

За словами старости села Алли Іванівни, померлий був нелюдимий, із сусідами не дружив і не спілкувався. Сама вона була у його будинку шість років тому, коли працівники соціального захисту приїжджали розбиратися зі скаргою, яку він написав.

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Вона зазначила, що про смерть чоловіка довідалися працівники виїзного поштового відділення, які привозили йому кореспонденцію та пенсію, але він не вийшов до них ні 19, ні 21 жовтня.

Сусіди не погодилися виносити тіло померлого

Алла Іванівна повідомила, що залишки тіла померлого, від якого йшов сморід, сусіди відмовлялися допомогти виносити. Крім того, люди почали припускати, що у покійника міг бути коронавірус, і тому його тіло нібито заразне.

Як поховали чоловіка?

Як стало відомо, місцевий фермер дав екскаватор із ковшем, щоб викопати могилу. Ще двох чоловіків попросили винести тіло та покласти у транспорт. У підсумку залишки тіла покійного поклали у великий поліетиленовий мішок та замотали у покривало.

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Після цього тіло забрали на цвинтар, закопали в яму і поставили тимчасовий хрест.

За словами старости села, на той момент вона не думала про труну, оскільки всі остерігалися коронавірусу, і думали тільки про те, як швидше поховати.

У покійного виявилися родичі

Пізніше з'ясувалося, що покійний має двоюрідного брата, який проживає в Чернігові, а в селі має батьківський будинок. Однак про це знайомі та сусіди померлого не знали.

У підсумку брат зі своєю дружиною приходили до старости села і звинувачували її, що вона поховала їхнього родича не по-людськи.

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