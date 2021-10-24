Терапия холодом. На Тернопольщине мерзнут без отопления больные и врачи (видео)

В Тернопольской области мерзнут больные и врачи. Температура в помещениях не выше 13-ти градусов. Пациенты согреваются как могут. А вот хирурги – во время операций – едва держат холодный скальпель. Труднее всего ковидним пациентам. Почему батареи в больницах – до сих пор не потеплели – смотрите.

"Мы загруженные полностью и больных много, и больные мерзнут. Как мы можем оказывать квалифицированную помощь, если им холодно", – говорит старшая медицинская сестра ковидного отделения Збаражской больницы Светлана Соловей.

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Светлана – медсестра ковидного отделения. Ей жалко больных, которые так мерзнут и жаль коллег, потому что

работать без тепла тяжелее вдвое.

"Это жизненно необходимо включить отопление. Больных некуда девать. они просто замерзают. Мы отдали все что имели, все одеяла-покрывала на них ложи и ничего", – рассказывает Светлана.

Электрические обогреватели в отделении включать нельзя, потому что к кроватям подведен кислород. А он -

взрыво-опасный.

Олег – хирург. Работает в холодной операционной. Говорит – руки немеют.

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"Не очень комфортно даже во время оперативных вмешательств в том, что движения не такие, как должны быть при низких температурах", – добавляет хирург Збаражской больницы Олег Кулаковский.

Почему в больнице холодно

Батареи холодные, поскольку до сих пор больница не имеет договоров на поставку газа. Объясняет директор.

"Были некоторые неувязки с документами. Во вторник нам прислали их исправить. Мы в тот день их исправили и снова послали на Киев... До сегодняшнего дня – это пятница, у нас никакого ответа еще нет", – обьясняет директор Збаражской больницы Григорий Чепель.

Почему так – спрашиваем у чиновников. В Тернопольской облгосадминистрации говорят: еще более тысячи

бюджетных учреждений ждет договоров о поставках газа.

"Наша область имеет конкретного куратора, сегодня нам выделили уже не двоих, которые прорабатывают эти документы. Ориентировочно в день они прорабатывают документов 50 ... ну 80", – говорит заместитель директора департамента архитектуры, градостроительства, ЖКХ и энергосбережения Тернопольской облгосадминистрации София Близнюк.

Но даже если бы документы больницы сегодня согласовали, то тепло в ковид-отделения дадут не

быстрее, чем через неделю. Еще пять дней на процедуру в Прозорро. И только потом заключается соглашение.

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