Терапія холодом. На Тернопільщині мерзнуть без опалення хворі і лікарі (відео)

У Тернопільській області мерзнуть хворі і лікарі. Температура в приміщеннях не вище 13 градусів. Пацієнти зігріваються як можуть. А ось хірурги – під час операцій – ледь тримають холодний скальпель. Найважче ковіднім пацієнтам. Чому батареї в лікарнях досі не потеплішали – дивіться.

"Ми завантажені повністю і хворих багато, і хворі мерзнуть. Як ми можемо надавати кваліфіковану допомогу, якщо їм холодно", – говорить старша медична сестра ковідного відділення Збаразької лікарні Світлана Соловей.

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Світлана – медсестра ковідного відділення. Їй шкода хворих, які так мерзнуть, і шкода колег, тому що

працювати без тепла важче вдвічі.

"Це життєво необхідно включити опалення. Хворих нікуди дівати. Вони просто замерзають. Ми віддали все що мали, всі ковдри-покривала на них ложи і нічого", – розповідає Світлана.

Електричні обігрівачі у відділенні включати не можна, тому що до ліжок підведений кисень. А він -

вибухонебезпечний.

Олег – хірург. Працює в холодній операційній. Каже – руки німіють.

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"Не дуже комфортно навіть під час оперативних втручань в тому, що рухи не такі, як повинні бути, при низьких температурах", – додає хірург Збаразької лікарні Олег Кулаковський.

Чому в лікарні холодно

Батареї холодні, оскільки досі лікарня не має договорів на поставку газу. Пояснює директор.

"Були деякі неузгодженості з документами. У вівторок нам прислали їх виправити. Ми того ж дня їх виправили і знову послали на Київ... До сьогоднішнього дня – це п'ятниця – у нас ніякої відповіді ще немає", – пояснює директор Збаразької лікарні Григорій Чепель.

Чому так – запитуємо у чиновників. У Тернопільській облдержадміністрації кажуть: ще понад тисячу

бюджетних установ чекають договорів про постачання газу.

"Наша область має конкретного куратора, сьогодні нам виділили вже не двох, які опрацьовують ці документи. Орієнтовно в день вони опрацьовують документів 50... ну 80", – говорить заступниця директора департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської облдержадміністрації Софія Близнюк.

Але навіть якщо б документи лікарні сьогодні узгодили, то тепло в ковід-відділення дадуть не швидше, ніж через тиждень. Ще п'ять днів на процедуру в Прозорро. І тільки потім укладається угода.

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