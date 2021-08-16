Тишина закончилась. Боевики снова обстреливают украинских военных

Боевики атаковали, а ВСУ соблюдали договоренности. Коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 15 августа, на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня. На обстрелы противника наши военные открыли ответный огонь.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Неподалеку Светлодарска российские наемники обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

российские наемники обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Катериновки боевики применили автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала этих суток, 16 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины контролируют ситуацию в районе ООС.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, поэтому война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Напомним, ранее на Донбассе заметили колонну военной техники.

Кроме того, недавно боевики ранили двух украинских военных. Солдат отправили в больницу – они получили осколочные ранения