Третий город за день. Во львовских школах ищут взрывчатку

Во Львове "заминировали" все школы / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 12 января, в полицию поступило сообщение о том, что заминированы все школы Львова. Правоохранители уже эвакуируют всех учащихся и рабочих учебных заведений.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
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"Около 11:00, в полицию поступило сообщение о том, что заминированы школы в городе Львове. Правоохранители обследуют помещения каждого учебного заведения и прилегающие территории, уже проводится эвакуация учащихся и работников школ", – говорится в сообщении.
На местах работают:
- следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции,
- специалисты-взрывотехники,
- кинологи,
- сотрудники других служб полиции города,
- патрульные полицейские.
Волна минирований в Украине
В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:
- 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.
- 26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".
- В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.
- А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.
Ранее мы писали:
- В Черкассах во всех школах ищут взрывчатку.
- В Днепре ищут взрывчатку во всех школах.