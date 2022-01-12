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Третє місто за день. У львівських школах шукають вибухівку

Юлія Гаврилюк
12 січня, 13:58
Поліцейські міста встановлюють особу аноніма, який повідомив про замінування шкіл

У Львові "замінували" усі школи / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 12 січня, до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані всі школи Львова. Правоохоронці вже евакуюють всіх учнів та робітничих навчальних закладів.

Про це пише прес-служба поліції.

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"Близько 11:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані школи у місті Львові. Правоохоронці обстежать приміщення кожного навчального закладу та прилеглі території, вже проводиться евакуація учнів та працівників шкіл",- йдеться у повідомленні.

На місцях працюють:

  • слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції,
  • спеціалісти-вибухотехніки,
  • кінологи,
  • співробітники інших служб поліції міста,
  • патрульні поліцейські.

Хвиля мінувань в Україні

Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:

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