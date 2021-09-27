Три месяца жил в ТРЦ: во Львове правоохранители поймали итальянского нелегала

Во львовском ТРЦ "поселился" нелегал, его ждет депортация на родину. Коллаж: "Сегодня"

Во Львове правоохранители обнаружили незаконного мигранта из Италии, который "поселился" в торгово-развлекательном центре.

Об этом сообщает Полиция Львовской области.

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Еще в июне этого года Закарпатским ДМС было принято решение о принудительном возвращении нелегала в Испанию, однако он проигнорировал это требование. Так он "поселился" в одном из ТРЦ — сначала на территории паркинга, а затем в помещение комплекса.

Сейчас мужчина привлечен к административной ответственности.

"Иностранца привлечено к административной ответственности согласно ч.1 ст.203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях",– говорится в сообщении.

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Правоохранители уже оштрафовали нелегала и поместили в Волынский ПТПИ (пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства) для установления личности и последующего принудительного возвращения в страну происхождения.

США депортируют тысячи гаитянских мигрантов

Ранее мы сообщали, что в США приняли решение о вывозе мигрантов из Техаса, в который в последнюю неделю произошел приток граждан Гаити. Более десяти тысяч человек скопились в импровизированном лагере под мостом, который соединяет Дель-Рио в Техасе с мексиканским Сьюдад-Акунья.

Местные чиновники обеспечили их едой и критическими услугами. В пятницу около двух тысяч человек отправили в иммиграционные центры.

Мигранты оккупировали мост / Фото: ВВС

Американское правительство сообщило, что собирается в воскресенье отправить мигрантов домой. Как заявили власти, такая мера была введена, "чтобы нелегальные мигранты были быстро взяты под стражу" и вывезены из США "в соответствии с законами и политикой" страны.

Нелегалов должны взять под стражу / Фото: ВВС