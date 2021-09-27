Три місяці жив у ТРЦ: у Львові правоохоронці впіймали іспанського нелегала

У львівському ТРЦ "оселився" нелегал, його чекає депортація на батьківщину. Колаж: "Сьогодні"

У Львові правоохоронці виявили незаконного мігранта з Іспанії, який "оселився" в торговельно-розважальному центрі.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Ще в червні Закарпатське ГУ Державної міграційної служби прийняло рішення про примусове повернення нелегала в Іспанію, однак він проігнорував цю вимогу. Він "оселився" в одному з ТРЦ — спочатку на території паркінгу, а потім у приміщенні комплексу.

Тепер чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності.

"Іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності згідно з ч. 1 ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення", – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці вже оштрафували нелегала і помістили в Волинський ПТПІ (пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства) для встановлення особи та подальшого примусового повернення в країну походження.

США депортують тисячі гаїтянських мігрантів

Раніше ми повідомляли, що в США прийняли рішення про вивезення мігрантів з Техасу, де останнього тижня відзначають наплив громадян Гаїті. Понад десять тисяч осіб зібралися в імпровізованому таборі під мостом, який з'єднує Дель-Ріо в Техасі з мексиканським Сьюдад-Акунья.

Місцеві чиновники забезпечили їх їжею і найнеобхіднішим. У п'ятницю близько двох тисяч осіб відправили до імміграційних центрів.

/ Фото: ВВС

Американський уряд повідомив, що збирається в неділю відправити мігрантів додому. Як заявила влада, такий захід застосовано, "щоб нелегальні мігранти були швидко взяті під варту" і вивезені із США "відповідно до законів і політики" країни.

Нелегалів мають взяти під варту / Фото: ВВС