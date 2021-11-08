У 16-летнего мажора из Харькова не могут взять анализы: причем тут COVID-сертификат

Первый раз парень отказался сдавать кровь на анализ / Коллаж "Сегодня"
У 16-летнего мажора Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, принудительно должны были взять кровь для экспертиз. Но пока непонятно, смогут ли следователи сделать это.
Об этом пишет сайт KHARKIV Today.
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В Харькове 16-летний Николай Харьковский отказался сдавать анализ крови. Тогда полиция обратилась в суд, чтобы принудительно отобрать образцы крови у подозреваемого в смертельном ДТП.
Суд удовлетворил эту просьбу. Но пока непонятно, смогут ли следователи сделать это.
По закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей. Но мать Николая пока боится возвращаться в Украину, говорит адвокат подозреваемого Инна Данилова.
"Изменились условия посещения СИЗО. Сложность в чем — папа не вакцинирован. Решение-то приняли, но как это будет делаться, я, честно говоря, особо не представляю. А без папы мы не проведем следственное действие. Мама не приехала, мама боится приезжать. Она звонит, но боится приезжать. Говорит, что все из-за угроз, которые ей поступают. Человек просто в шоке", — сказала Инна Данилова.
Недавнее смертельное ДТП в Харькове
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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