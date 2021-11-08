У 16-річного мажору з Харкова не можуть взяти аналізи: причому тут COVID-сертифікат

Перший раз хлопець відмовився здавати кров на аналіз / Колаж "Сьогодні"

У 16-річного мажора Миколи Харківського, який влаштував смертельне ДТП у Харкові, примусово мали взяти кров для експертиз. Але поки що незрозуміло, чи зможуть слідчі зробити це.

Про це пише сайт KHARKIV Today.

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Подробиці

У Харкові 16-річний Микола Харківський відмовився здавати аналіз крові. Тоді поліція звернулася до суду, щоб примусово відібрати зразки крові у підозрюваного у смертельній ДТП.

Суд задовольнив це прохання. Але поки що незрозуміло, чи зможуть слідчі зробити це.

За законом всі дії стосовно неповнолітніх мають відбуватися у присутності адвоката та когось із батьків. Але мати Миколи поки що боїться повертатися в Україну, каже адвокат підозрюваного Інна Данилова.

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"Змінились умови відвідин СІЗО. Складність у чому — тато не вакцинований. Рішення ж ухвалили, але як це робитиметься, я, чесно кажучи, особливо не уявляю. А без тата ми не проведемо слідчої дії. Мати не приїхала, мама боїться приїжджати. Вона дзвонить, але боїться приїжджати. Каже, що все через загрози, які їй надходять. Людина просто в шоці", – сказала Інна Данилова.

Нещодавня смертельна ДТП у Харкові

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