В Черновцах у мужчины, который вылил фекалии на преподавателя, нашли оружие – видео

Мужчина после приезда копов вел себя агрессивно и мешал им проводить расследование

У нарушителя нашли дома пистолет / Фото: Сегодня

В Черновцах у мужчины, который на последнем звонке облил преподавателя медуниверситета фекалиями, во время обысков нашли оружие.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Правоохранители рассказали – житель Черновцов вел себя агрессивно и, несмотря на разрешение суда на следственные действия, мешал.

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Все действия полиции на видео фиксировала жена хозяина. Возмущенная женщина предположила, таким образом полицейские пришли искать ведро из-под нечистот. Зато изъяли из дома незарегистрированный пистолет.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в конце июня отец одного из выпускников во время церемонии вручения дипломов облил преподавательницу фекалиями, якобы из-за того, что она требовала у студентов взятки.

Также ранее преподаватель кафедры культурологии и философской антропологии Евгения Бильченко обвинила украинскую власть в фашизме и тоталитаризме из-за закона об украинском языке в сфере обслуживания.

В ответ студентка магистратуры Мария Прошковская попросила администрацию вуза об ее отчислении из-за антиукраинских месседжей преподавателя .