У Чернівцях у чоловіка, який вилив фекалії на викладача, знайшли зброю – відео

Чоловік після приїзду копів поводився агресивно і заважав їм проводити розслідування

У порушника знайшли вдома пістолет / Фото: Сьогодні

У Чернівцях у чоловіка, який на останньому дзвонику облив викладача медуніверситету фекаліями, під час обшуків знайшли зброю.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Правоохоронці розповіли – житель Чернівців поводився агресивно і, не дивлячись на дозвіл суду на слідчі дії, заважав.

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Усі дії поліції на відео фіксувала дружина господаря. Обурена жінка припустила, таким чином поліцейські прийшли шукати відро з-під нечистот. Зате вилучили з будинку незареєстрований пістолет.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у кінці червня батько одного з випускників під час церемонії вручення дипломів облив викладачку фекаліями, нібито через те, що вона вимагала у студентів хабарі.

Також раніше викладач кафедри культурології та філософської антропології Євгенія Більченко звинуватила українську владу у фашизмі та тоталітаризмі через закон про українську мову в сфері обслуговування.

У відповідь студентка магістратури Марія Прошковська попросила адміністрацію ВНЗ про її відрахування через антиукраїнські меседжі викладача .