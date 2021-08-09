Избавляются от страхов и находят друзей: в лагере на Донбассе дети преодолевают травму войны

Один из жителей лагеря "Мирного лета" от Фонда Рината Ахметова в Святогорске рассказал историю побега своей семьи от обстрелов

В лагере на Донбассе лечат травмы войны / коллаж "Сегодня"

Для многих детей, отдохнувших в лагере благотворительного проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето", – это единственная возможность преодолеть травму войны. Они избавляются от страхов, оздоравливаются и находят новых друзей.

Этот проект работает уже седьмой год. Разобраться с чувствами ребятам, которые пережили войну на Донбассе, в лагере помогают специалисты.

"Мы видим травмированных детей, у которых застывшие лица, которые мало улыбаются, действительно нужно работать с телом", – объясняет психолог Валерия Волкова.

Один из жителей лагеря в Святогорске (Донецкая область) рассказал Юлии Покидиной свою историю.

В Мариуполе снова попали под обстрел...

Двеннадцатилетний Артем Гараев – переселенец из Лебединского под Мариуполем. События семилетней давности помнит до сих пор.

"Мы завтракали, часов в 10 утра мне резко сказали: "В убежище!" И мы все забежали в убежище, человек 10 было в доме. И просидели там до вечера", – делится одним зиспогадив мальчик.

Вскоре после этого семья перебралась в Мариуполь, где поселились в микрорайоне Восточном – и снова оказалась под огнем.

"Дом начал трястись, мы резко выбежали, побежали по аллее, мама еще потом говорила, что нам повезло, что мы побежали по той, а не по другой аллее, потому что на другой везде были люди, лежали мертвые… горели магазины, дома…" – рассказывает Артем.

О таком нелегко, но стоит говорить, чтобы преодолеть травму войны, говорят психологи.

"От занятий впечатление умиротворения, спокойствия, что можно выговориться кому-то. А в целом мы рисуем, карточки выбираем, рассказываем про себя", – делится мальчик.

"Мирное лето" – детям

С 2015 года, когда начался проект "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето", специалисты помогают ребятам с Донбасса психологически восстановиться. Для этого они прошли обучение по специализированному курсу.

"Радостные лица, блестящие глаза, сверкающие, улыбки детей, довольные дети – это, конечно же, прекрасный фидбек", – утверждает психолог Валерия Волкова.

Кроме занятий с психологами во время летней смены – 2021 для детей работают десятки секций, проводят спортивные соревнования и различные тренинги.

"От проекта "Мирное лето" у меня положительные впечатления: весело, классно, возможность побывать здесь, тут много мероприятий, которые проводит Фонд Рината Ахметова. И вообще тут классно", – говорит переселенец Артем Гараев.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" уже оздоровились четыре с половиной тысячи мальчиков и девочек.

В этом году в детском лагере Святогорья отдыхали еще 115 детей.

Напомним, психологи говорят, что для людей с Донбасса второй значительной травмой после войны является пандемия коронавирусной болезни – это вызывает у них тревожность и страхи. Фонд Рината Ахметова помогает преодолеть их, организуя бесплатные консультации психологов.