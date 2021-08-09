Позбуваються страхів і знаходять друзів: у таборі на Донбасі діти долають травму війни

Один із мешканців табору "Мирного літа" від Фонду Ріната Ахметова у Святогірську розповів історію втечі від обстрілів своєї родини

У таборі на Донбасі лікують травми війни / колаж "Сьогодні"

Для багатьох дітей, які відпочивать у таборі благодійного проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо", – це єдина можливість подолати травму війни. Вони позбуваються страхів, оздоровлюються та знаходять нових друзів.

Цей проєкт працює вже сьомий рік. Дати раду почуттям хлопців та дівчат, які пережили війну на Донбасі, у таборі допомагають спеціалісти.

"Ми бачимо травмованих дітей, у яких застиглі обличчя, які мало усміхаються, дійсно потрібно працювати з тілом", – пояснює психолог Валерія Волкова.

Один із мешканців табору у Святогірську (Донецька область) розповів Юлії Покідіній свою історію.

У Маріуполі знову потрапили під обстріли...

12-річний Артем Гараєв – переселенець з Лебединського, під Маріуполем. Події семирічної давнини і досі пам’ятає.

"Ми снідали, годині о 10 ранку мені різко сказали: "До сховища!" І ми всі забігли у сховище, чоловік 10 було в будинку. І просиділи там до вечора", – ділиться одним зі спогадів хлопчик.

Невдовзі після цього родина перебралася до Маріуполя, де оселилися у мікрорайоні Східному – і знову опинилася під вогнем.

"Будинок почав трястися, ми різко вибігли, побігли по алеї, мама ще потім говорила, що нам пощастило, що ми побігли по тій, а не по іншій алеї, тому що на другій всюди були люди, лежали мертві... горіли магазини, будинки..." – розповідає Артем.

Про таке нелегко, але варто говорити, щоб подолати травму війни, кажуть психологи.

"Від занять враження умиротворення, спокою, що можна виговоритися комусь. А в цілому ми малюємо, картки вибираємо, розповідаємо про себе", – ділиться хлопчик.

"Мирне літо" – дітям

Від 2015 року, коли розпочався проєкт "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо", фахівці допомагають хлопцям і дівчатам з Донбасу психологічно відновитися. Задля цього вони пройшли навчання за спеціалізованим курсом.

"Радісні обличчя, блискучі очі, широкі усмішки дітей, задоволені діти – це, звичайно ж, прекрасний фідбек", – стверджує психолог Валерія Волкова.

Окрім занять із психологами під час літньої зміни 2021 для дітей працюють десятки секцій, проводять спортивні змагання та різноманітні тренінги.

"Від проєкту "Мирне літо" у мене позитивні враження: весело, класно, можливість побувати тут, тут багато заходів, які проводить Фонд Ріната Ахметова. І взагалі тут класно", – каже переселенець Артем Гараєв.

Завдяки проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" вже оздоровилося чотири з половиною тисячі хлопчиків і дівчаток.

Цього року у дитячому таборі Святогір’я відпочивали ще 115 дітей.

Нагадаємо, психологи кажуть, що для людей з Донбасу другою значною травмою після війни є пандемія коронавірусної хвороби – це викликає у них тривожність і страхи. Фонд Ріната Ахметова допомагає подолати їх, організовуючи безкоштовні консультації психологів.