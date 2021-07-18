Убил медбрата ножкой от стула: из психбольницы под Кривым Рогом сбежал опасный пациент (фото)

Мужчина попал в заведение, потому что кидался с ножом на родителей, больница при этом не охранялась

Сбежавший из психбольницы 21-летний пациент / коллаж "Сегодня"

Под Кривым Рогом из Гейковской областной психоневрологической больницы сбежал пациент с шизофренией. Перед побегом он до смерти забил медбрата стулом.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает "Первый городской".

Известно, что тело погибшего 54-летнего медработника обнаружили около 4:00 и выяснилось, что из медучреждения исчез 21-летний пациент.

В больнице сообщили, что тело нашла медсестра вместе с другим коллегой в одной из палат, а сбежавший пациент страдал психическим заболеванием и был жестоким и агрессивным.

Один из врачей рассказал, что мужчина якобы попал в заведение, потому что плохо обращался со своими родителями – кидался на них с ножом.

Руководитель Гейковской психоневрологической больницы Николай Жир сообщил "Украина 24", что пациент страдает шизофренией и находился на лечении уже более двух месяцев.

"Ему 21 год, инвалид второй группы, находился у нас на лечении больше двух месяцев. Состояние никогда не было стабильным, периодически ухудшалось. В три ночи он вышел из палаты покурить, изменилось состояние, был возбужден. Санитар к нему подошел, он схватил стул, сломал, и ножкой от стула ударил его в висок", – сказал он.

Местные журналисты сообщают, что подозреваемый ранее был осужден за угон автомобиля и отбывал условный срок, а сама больница при этом не охраняется.

Предполагают, что парень мог бежать или в Кривой Рог, где проживают его родители, или в сторону Николаева. В Днепропетровской области объявлен план "Перехват".

Напомним, в Белгород-Днестровске Одесской области из психиатрической больницы выписывают пациентов – родственники шокированы и боятся оставаться дома со своими больными родными.

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