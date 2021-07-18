Убив медбрата ніжкою від стільця: із психлікарні під Кривим Рогом втік небезпечний пацієнт (фото)

Чоловік потрапив до закладу, тому що кидався з ножем на батьків. Лікарня не охороняється

21-річний пацієнт, що втік із психлікарні / колаж "Сьогодні"

З Гейківської обласної психоневрологічної лікарні під Кривим Рогом утік пацієнт із шизофренією. Перед втечею він до смерті забив медбрата ніжкою від стільця.

Про це, посилаючись на поліцію, повідомляє "Перший міський".

Відомо, що тіло загиблого 54-річного медпрацівника виявили близько 4:00, і з'ясувалося, що з медзакладу зник 21-річний пацієнт.

У лікарні повідомили, що тіло знайшла медсестра разом з колегою в одній з палат, а пацієнт страждав на психічне захворювання і був жорстоким і агресивним.

Лікар розповів, що чоловік нібито потрапив до закладу, тому що погано поводився зі своїми батьками – кидався на них з ножем.

Керівник Гейківської психоневрологічної лікарні Микола Жир повідомив каналу "Україна 24", що пацієнт страждає на шизофренію і перебував на лікуванні вже понад два місяці.

"Йому 21 рік, інвалід другої групи, був у нас на лікуванні більше як два місяці. Стан ніколи не був стабільний, періодично погіршувався. О третій ночі він вийшов з палати покурити, змінився стан, був збуджений. Санітар до нього підійшов, він схопив стілець, зламав і ніжкою від стільця вдарив його в скроню", – сказав Микола Жир.

Місцеві журналісти повідомляють, що підозрюваний раніше був засуджений за викрадення автомобіля і відбував умовний строк. Лікарня не охороняється.

Припускають, що хлопець міг втекти до Кривого Рогу, де проживають його батьки, або податися в бік Миколаєва. У Дніпропетровській області оголошено план "Перехоплення".

Нагадаємо, в Білгороді-Дністровському Одеської області з психіатричної лікарні виписують пацієнтів – родичі шоковані й бояться залишатися вдома зі своїми хворими рідними.

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