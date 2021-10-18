Убирала листья: в Днепропетровской области пенсионерка сгорела заживо

Женщина убирала во дворе опавшие листья / Коллаж "Сегодня"

В селе Богиновка Днепропетровской области во время уборки приусадебного участка погибла пенсионерка. Она убирала листья.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Детали

80-летняя женщина сжигала во дворе листья. В это время она отравилась угарным газом и, потеряв сознание, упала в костер.

От полученных термических ожогов пенсионерка погибла на месте. Правоохранителям предстоит выяснить все детали смертельного инцидента.

Смертельная доза

Токсический эффект угарного газа проявляется очень быстро даже при крайне низких концентрациях. Воздействие концентраций окиси углерода 100 и выше ppm сопровождается симптомами и признаками острого или хронического отравления, с возможными тяжёлыми последствиями для здоровья человека.

Смертельная доза CO для человека составляет 1000—2000 ppm (0,1-0,2 %) при вдыхании газа в течение 30 минут. При высоких концентрациях окиси углерода во вдыхаемом воздухе смерть может произойти во время ингаляции в течение 1-2 минут.

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