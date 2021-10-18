Прибирала листя: в Дніпропетровській області пенсіонерка згоріла заживо

Жінка прибирала у дворі опале листя / Колаж "Сьогодні"

У селі Богіновка Дніпропетровської області під час прибирання присадибної ділянки загинула пенсіонерка. Вона прибирала листя.

Про це пише "Дніпро оперативний".

Деталі

80-річна жінка спалювала у дворі листя. В цей час вона отруїлася чадним газом і, втративши свідомість, впала в багаття.

Від отриманих термічних опіків пенсіонерка загинула на місці. Правоохоронцям належить з'ясувати всі деталі смертельного інциденту.

Смертельна доза

Токсичний ефект чадного газу проявляється дуже швидко навіть при вкрай низьких концентраціях. Вплив концентрацій окису вуглецю 100 і вище ppm супроводжується симптомами та ознаками гострого або хронічного отруєння, з можливими важкими наслідками для здоров'я людини.

Смертельна доза CO для людини становить 1000-2000 ppm (0,1-0,2%) при вдиханні газу протягом 30 хвилин. При високих концентраціях окису вуглецю у вдихуваному повітрі смерть може статися під час інгаляції протягом 1-2 хвилин.

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